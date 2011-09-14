亚行调降今明两年亚洲经济增长预估

路透马尼拉9月14日电---亚洲开发银行(ADB)调降其多数亚洲地区的2011和2012年经济成长预期,同时指出亚洲新兴经济体在面对全球形势恶化之际显露韧性.

总部在马尼拉的ADB周三在其亚洲发展展望更新版中警告称,虽然稳健的预算和高额外汇储备等基本面为新兴经济体提供了缓冲,但没有自满的空间.

这份对4月发布的发展展望进行的更新,包括调高了对今年通胀率的预估.

ADB表示,如果全球经济成长加快,则通胀压力减弱可能是暂时现象,因此当局必须做好准备恢复紧缩的货币政策.资本流动的波动将令决策变得更加复杂.

ADB称,尽管全球困难重重,但该地区经济仍保持健康增长.亚洲发展中经济体2011和2012年经济料分别增长7.5%.这一地区包括中亚、东亚、南亚、东南亚和太平洋地区的45个国家.

这要低于ADB在4月做出的预估.当时ADB预计,2011和2012年该地区经济增长率分别为7.8%和7.7%.

参阅ADB预估图表,请点击(link.reuters.com/kad73s)

参阅ADB报告全文,请登录官方网站(www.adb.org)

**通胀,资金流入**

ADB总裁黑田东彦指出,主要工业经济体年内稍早展现出的短暂复苏,被美国债信评级遭下调、欧洲债务问题和日本3月地震海啸给打乱.

他说道:"不过,亚洲发展中经济体仍在继续稳步增长...尽管是由中国和印度两国领头增长,但整个地区都感到了这股势头."

ADB预计,中国今明两年经济增长率分别为9.3%和9.1%,4月时预估分别为9.6%和9.2%.印度今明两年经济增长率分别为7.9%和8.3%,都低于4月时预估的8.2%和8.8%.

亚洲部分地区通胀忧虑得到缓解,因大宗商品价格脱离2011年峰值,且全球经济疑虑升温.但ADB表示,物价可能再次飙高.

ADB预计,亚洲今明两年平均通胀率分别为5.8%和4.6%,4月预估分别为5.3%和4.6%.

"若商品价格重拾升势,全球复苏疲势只是暂时现象,则亚洲国家央行将不得不加快货币紧缩进程,特别是在那些通胀已经高企的国家,"ADB称.

随着全球不确定性加剧,很多亚洲国家央行已经暂停了加息周期.中国或延缓进一步行动,因之前8月数据显示通胀有所缓和;一些分析师认为印度到年底前料只加息一次,因产出增速放缓.

ADB表示,允许部分汇率升值可能会通过降低进口物价而扶助抑制通胀,而且此举可与旨在抑制不受欢迎的热钱流动的临时资本控制举措双管其下.这些热钱流动迫使部分决策者无法在应对通胀时采用加息手段.

"当全球经济将重获动能时,鉴于部分国家的实际利率已转为负值,未来两年乃至中期内,都有必要通过采取更多的货币紧缩举措来控制通胀,"ADB称.

据ADB称,资本流动前景充满不确定性.该行表示,尽管亚洲经济强劲及较高的利率吸引资本,但当风险厌恶情绪升温时,投资者倾向于撤到发达经济体,因此决策者需要为市场出现波动做好准备.

ADB还称,资本流入亚洲的情况已有所缓和,因今年全球经济忧虑已经增强.

对于短期资本流动剧增存在两大忧虑.首先,现金流入可能会令旨在使经济降温的努力变得复杂,并可能削弱货币政策的成效.其次,资本流入之後,或将出现资金流出的不稳定因素.

"因此,地区决策者可能会发现,最好采用目标明确的举措来改善其金融监管和监管规则,因为近日短期资金流中,透过银行管道的资金占到多数,"ADB称.

--编译 张涛/程琳/艾茂林/许娜;审校 戴素萍

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