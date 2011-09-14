《Russell专栏》中国燃料进口飙升推高亚洲炼油利润

2011年8月11日，在凤凰城的一家加油站?一位顾客在给自己的车加油。 REUTERS/Joshua Lott

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 艾茂林

路透新加坡9月13日电---年初以来,中国对进口燃料的需求扶摇直上,这就能解释为何在油价波动之际亚洲的炼油利润还能维持强劲.

8月贸易数据显示,中国1-8月油品净进口达到990万吨,较上年同期激增102%.相当于今年头八个月每天净进口都比上年同期多30.1万桶左右. 相比之下,中国1-8月原油净进口同比只增长6.4%. 鉴于中国8月表观石油需求同比增长7.8%,很明显可看出额外的燃料需求从油品进口那里得到满足.

对于印度的Reliance Industries等出口导向型炼厂,以及艾克森美孚和皇家荷兰/壳牌等全球石油巨头设在新加坡的炼厂来讲,这明显有提振作用.

但问题在于,中国的这种改变是结构性调整,还是只是暂时性因素,未来数月就可能发生变化?

种种迹象表明,是临时性因素的可能性更大,未来12个月的炼油利润可能承压. 浏览中国柴油净出口图表,请点选(link.reuters.com/bed73s).

新加坡柴油较迪拜原油升水年初时为每桶14.24美元,到4月11日已稳步攀升到24.02美元,自那以後便在约17-19美元的区间交易.这大概是2009年底水平的近三倍,比去年底也高出了22%.

在谈到中国的柴油进口时,有几点需要说明.以净值计,中国1-7月呈现柴油小量净出口,进口总计119万吨,出口共129万吨. 因预计夏季期间发电容量不足导致柴油短缺,中国今年稍早禁止港澳以外地区的柴油出口. 不过这和2010年相比变化很大,去年1-7月中国净出口254万吨柴油,约合每天9万桶.

中国柴油产能过剩

既然电荒看来似乎已经结束,中国就有可能允许恢复柴油出口.明年炼厂实施扩容,中国的加工能力将远高于当前国内需求水平,那时候就更可能允许柴油出口了.到2011年底,中国炼厂产能应会达到每日1,000万桶左右,2012年料增加37万桶,到2013年再增长36万桶.

考虑到中国8月表观石油需求为每日894万桶,即使假设需求每年以约6%的速度增长,中期内炼油产能似乎仍会大量过剩.除柴油以外,中国1-7月的燃料油进口也较上年同期增加.

中国海关每月发布两种类别的燃料油数据,即"5-7号燃料油"以及"其他柴油和燃料油".加总计算,今年1-7月这两种类别的燃料油净进口较2010年同期增长3.7%,至940.5万吨.

这两种类别燃料油进口大多用作民间小型炼厂给料,因他们不能直接进口原油.近来数周燃料油进口下降,因裂解价差下跌,挤压这些小型炼厂的利润.如果因小炼厂需求下滑导致燃料油进口减少,而大型炼厂产能提升导致柴油净出口增加,那麽未来数月亚洲炼油利润率的强劲格局就会遭到改写.(完)