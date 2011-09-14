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冯涛股市实时分析 | 2011年 9月 14日 星期三 11:39 BJT

14日午间分析：沪指早盘缩量下跌

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到隔夜欧美股市结束下跌小幅收涨的影响，今日A股市场早盘一度反弹，不过受制于量能的持续萎缩，以及指数上方压力较大，沪综指最终冲高回落，两市个股表现乏善可陈，市场谨慎情绪较浓，午盘沪综指报收于2458.42点，下跌0.52%。

笔者认为，近期虽然外围市场波动加剧对A股形成一定的影响，但是并不是决定大盘短期走势的主要因素，国内宏观经济、通胀形势、资金面以及上市公司业绩风险才是决定股指走向的关键因素，在上述因素没有好转之前，大盘仍将维持震荡探底格局。（完）

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