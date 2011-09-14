欧元垮台将诱发市场潘多拉魔盒

2010年11月4日，欧洲央行总部前拍摄到的欧元标识。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透伦敦9月13日电（全球经济记者 魏伦）---希腊若退出欧元区将对欧洲经济造成不可估量的破坏，崛起的亚洲将再添吸引力，中国人民币也将加速国际化进程。

就在不久前，欧元区解体的後果还是连想都不敢想的事情。但现在已时过境迁。

对希腊还能再承受多少财政紧缩的质疑与日俱增。同时，欧洲央行通过紧急贷款与买入债券来救助希腊等欧元区国家，但是这种做法对于欧元区主要出资国--德国来说，其国内支持性民意与政治意愿还能维持多久，也益发令人忧虑。

欧洲央行部分内部人士对此也感到不满。

随着危机持续深化，结局若变得难以预料，其後果必将不堪设想。

华盛顿智库布鲁金斯学会的隆巴迪（Domenico Lombardi）指出，欧元区各经济体联系紧密，17个成员国任何一个退出，都相当于打开了“潘多拉魔盒”。

希腊不能主动退出，外界也不可以使用外科手术方式将其开除欧元区。否则，市场会将下一个目标瞄准意大利。如果意大利紧接着被迫出局，法国各银行或将因对意大利债券的敞口而面临崩盘。这些银行已经在短期资金融通方面备感压力。

隆巴迪说道：“几乎没有可能划定分水岭。在正常情况下，可以设计一个有序退出框架，但是我们陷得太深了，已经无法采取这种方式。”隆巴迪曾任国际货币基金组织（IMF）执行董事。他认为欧元区解体与否的机率各占一半。

**聚焦意大利**

不妨以2008年9月投行雷曼兄弟的倒闭为切入点，来估量希腊推出欧元区可能造成的後果。雷曼倒闭将全球金融体系推向悬崖边缘，拖累全球多数地区陷入衰退之中。

很多投资者原以为美国政府会像当年稍早搭救贝尔斯登一样，对雷曼兄弟出手相救，但事与愿违，加剧了雷曼倒闭的冲击力。

相比之下，信用违约掉期已经表明希腊债务违约风险高达90%以上，进一步助长了希腊下一步或一并退出欧元区的传言。希腊政府对此予以否认。

伦敦咨询机构Spiro Sovereign Strategy董事总经理尼古拉斯・斯皮罗（Nicholas Spiro）指出，希腊的痛楚已尽人皆知，但一旦真正释放认输信号，必将引发市场混乱，意大利面临的风险尤其严重。

斯皮罗说道：“由此引发的忧虑与恐慌不可估量。问题在于，人们会认为在希腊发生的一切可能在其他地方重演。这对意大利将是灾难性的。”

花旗首席经济学家William Buiter表示，希腊退出欧元区常常被视为将有利于欧元汇率。

他在周二发布的一份报告中称：“但我们担心，这不仅对希腊是一场金融与经济灾难，对欧元区剩馀16个成员国也是如此，而且对整个欧盟以及更广范的全球经济，都会产生严重的经济与政治影响。”

**中国静观其变**

摩根大通证券驻伦敦的Seamus Mac Gorain认为，如果欧洲货币联盟分崩离析，投资者将纷纷投向避险资产，轧平仓位，其後果堪比当年雷曼违约的冲击力。

他在研究报告中指出，若出现这样的“地震性”事件，美元将是最大的受益者。

他写道：“其一，波动性加剧会促使投资者回购融资货币。其二，欧元区解体会削弱欧元对美元作为储备货币的挑战。”

欧元垮台还会为中国加快人民币国际化开启大门。

2008年雷曼破产导致美元干涸，中国随即开始力促人民币的交易与结算货币功能。

目前，中国贸易额的7%左右以人民币进行结算，如果欧元垮台，这一比例必然快速上升。

中国国务院发展研究中心世界发展研究所副所长丁一凡表示：“从战略角度来说，它（欧元垮台）有助于推动人民币国际化进程。”

实际上，丁一凡认为风险是人民币国际化步伐走得过快。“这对中国是机遇也是挑战，因为中国不想走得太快。”（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌/程芳

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