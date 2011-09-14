中国可考虑无息准备金等加强短期资本流入管理--专家

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"矛与盾∶短期资本流入冲击与新兴市场国家的资本控制"一文,作者 刘涛、周继忠)

世界经济复苏及各国货币政策的双重不同步加剧了当前全球范围内的资本流动，尤其是对新兴市场国家造成了严重冲击。为应对境外短期资本的大规模涌入，新兴市场国家被迫采取了各种临时性资本控制措施。

长期以来，中国一直奉行严格的资本账户管制。理论上，国际短期资本难以自由进出。但事实上，这并未能妨碍短期资本借道各种途径流入中国，包括虚假贸易、虚报直接投资、地下钱庄等渠道。作为全球最大的新兴经济体，中国已成为热钱攻击首当其冲的目标。

鉴于全球经济发展不平衡和中国经济高速增长等现象短期内难以改变，在今後很长一段时间里，短期资本流入冲击都将对中国形成重大挑战。如何应对这种挑战？我们认为，中国应至少建立四个层面的“防火?”：

（一）作为最直接的防范措施，央行在管理短期资本流入的思路和手段上应积极借鉴国际经验，使之更加多样化、更有针对性

2010年底，央行行长周小川首次提出要建立一个“池子”，先将流入的热钱圈住，然後在适当时机再放热钱出去。 关于这个“池子”，根据央行副行长马德伦的解释，它可能包括存款准备金率调整、公开市场操作、外汇结汇管理等货币调控工具。 但总体上看，这些工具仍略显传统和单一，且针对性不强，大多仍属于常规国内货币政策手段。

从国际经验来看，对短期资本流入（如企业的短期外汇贷款）徵收一定比例的无息准备金是一个常见的手段，它已被20世纪90年代巴西、智利等国的实践证明是一个卓有成效的办法，值得中国效仿。

此外，推出央行掉期业务，规定流入资本最短停留期限，对外国投资者投资本国房地产、股票和债券的资本利得及利息收入征缴预扣税等也都是必要时可采用的管制措施。当然，中国也可继续沿用2006年的做法，推动企业和个人“走出去”扩大对外直接投资和鼓励金融机构开展海外证券组合投资。

（二）在加快完善国内金融体系建设的同时，中国更应增强经济的韧性和抗风险能力

从根子上说，短期资本“偏爱”新兴市场国家，不仅是因为这些国家存在超额套利机会；更重要的是，这些国家的经济基本面和金融市场存在各种弊端和漏洞。

目前，国际短期资本主要流向期限较短的资产和资本领域，而这些领域本身就存在国内产业资本金融化的泡沫化倾向。因此，改变当前中国实体经济部门投资收益率偏低的现状，将本应成为产业资本的部分抽离出来，不失为一个“釜底抽薪”的办法。

而要做到这一点，首先要靠打破国有垄断、淡化对外资的“超国民待遇”等来维护企业间的公平竞争；同时，降低一些新兴产业的投资准入门槛，引导和鼓励更多的民营企业投资研发和个人自主创业，有助于增强中国经济的韧性和抗风险能力，缓冲短期资本大进大出对中国经济的破坏性。

（三）中国应积极推动周边东亚地区货币金融一体化建设，并促使新的合作重点转向金融市场深化合作与对资本流动的跨境监管

2010－2011年的短期资本流入冲击几乎影响到东亚所有国家，各国在采取临时性资本控制措施和完善国内金融体系的同时，更要强调合作共进，从整体上提升东亚各国的金融深化改革，以增强对资本流入冲击的抵抗力；同时也借此将东亚货币金融合作推向一个更加务实的新阶段。

（四）要想彻底摆脱“热钱魔咒”，包括中国在内的新兴市场国家需要一个更宏大的系统性解决方案，推动国际金融体系改革，从源头上约束短期资本泛滥

从新兴市场国家的整体角度来看，当前治理短期资本流入的一个明显误区就是“各扫门前雪”。即便某个新兴市场国家真的能将短期资本圈起来或阻隔于国门之外，也不过是权宜之计。当短期资本从一个新兴市场国家被驱赶到另一个新兴市场国家，只要它的根子未被斩断，它总会阴魂不散，在新兴市场国家门前徘徊，伺机而动。

因此，对于短期资本流入冲击，仅靠新兴市场国家单方面控制是远远不够的。发达国家也应积极配合，从源头上收紧闸门。这不仅要求发达国家奉行更为谨慎的货币政策；也要求它们管好对冲基金、共同基金等金融机构的投机行为，比照打击其国内资本市场和大宗商品市场投机的力度，对这些机构的海外投资行为进行约束。

而真正要实现跨国资本监管的目标，就要求新兴市场国家凝聚共识，坚持不懈地推动国际金融体系的改革，改变旧的国际经济秩序和发达国家在G20、IMF、世界银行等国际多边机制中的话语主导权，让这些机制充分反映新兴市场国家的利益诉求，同时也让发达国家承担更多责任。(完)

--整理 李宏薇; 审校 丁淑琴

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