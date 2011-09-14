矿产业料现更多并购--天然资源基金

路透伦敦9月13日电---摩根资产管理(JPMAM)的天然资源基金(Natural Resources fund)共同经理人Neil Gregson表示,由于金属供应紧俏、需求依然稳健,加上今年以来股价受挫,矿业领域将出现更多并购.

"整个行业股价均非常低廉.宏观疑虑一直在增温,但就资产负债表、利润率和现金流量来看,这是个相当健全的行业."

"发现新矿床也跟以往一样困难.基本金属的资金成本一直在上升,随着股价下挫,很显然这些企业应伺机购并,因此我认为我们将看到更多这类情况出现."

其天然资源基金管理资产规模约26亿英镑(41亿美元).根据汤森路透旗下理柏的数据,截至8月底的一年该基金上涨7.05%,表现较理柏全球天然资源类股平均绩效高了近3个百分点.

该基金前十大持仓包括力拓(RIO.L)、必和必拓(BLT.L)、Xstrata XTA.L、英美资源集团(AAL.L)和Freeport-McMoran Copper (FCX.N).

Gregson认为,未来10年新兴经济体将将进一步工业化及都市化,这些因素再加上供应的问题,都有利于天然资源企业.

"拥金者制定规则.如果你是铁矿生产商或铜矿商,且拥有良好的资产,等于拥有高门槛、别人很难进入的极宝贵资产."他说."我们认为,投资者应进一步加码这个领域."(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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