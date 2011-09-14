温家宝：防止主权债务危机蔓延 继续扩大对欧洲投资

2011年9月14日，中国国务院总理温家宝在大连举行的世界经济论坛开幕式上讲话。 REUTERS/Jason Lee

*要防止主权债务危机的蔓延和扩大

*中国将继续扩大对欧洲的投资

*中国有信心保持经济平稳较快发展

*美国应放开商品出口管制

路透北京9月14日电---中国国务院总理温家宝周三表示,要防止主权债务危机的蔓延和扩散,中国对欧洲债务问题愿意伸出援助之手,继续扩大对欧洲的投资.

他在大连出席夏季达沃斯论坛时并称,中国有能力也有信心继续保持经济平稳较快发展.将保持物价总水平基本稳定,防止经济出现大的波动.

"欧洲一部分国家存在着主权债务危机,现在值得注意的是,要防止主权债务危机的蔓延和扩大."温家宝说,并表示,中国至今仍相信欧洲经济能够克服困难,仍然愿意扩大对欧洲的投资.

温家宝表示,希望欧盟的领导人、欧洲一些主要国家的领导人亦要大胆地从战略上看待中欧关系,比如承认中国完全市场经济地位.

近期欧洲主权债务危机升级,希腊国债违约疑虑升级,意大利债券收益率大涨,法国银行类股骤跌,也导致全球金融市场人气低迷.目前中国所持有欧元资产相当于全部3.2万亿美元外汇储备的四分之一.

意大利财政部官员证实,经济部长特雷蒙蒂此前与中国代表团会晤.消息人士透露,中方代表团包括中投公司首席执行官楼继伟,以及负责投资和固定收益的官员.

**对中国经济有信心**

温家宝表示,中国当前的经济形势总体上是好的.今年以来,经济增长由政策刺激向自主增长有序转变.二季度後中国经济增速略为放缓,在很大程度上是主动调控的结果.

中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性、稳定性,根据形势变化提高政策的针对性、灵活性、前瞻性,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期三者的关系.

"国际国内形势新变化没有改变中国发展的基本面,我们完全有能力、有条件、有信心继续保持经济平稳较快发展,推动经济发展再上新台阶."温家宝说道.

他并称,中国将坚持实施扩大内需战略,着力调整优化需求结构,使最终需求成为拉动中国经济增长的强劲动力.

中国今年上半年国内生产总值(GDP)同比增长9.6%;1-8月社会消费品零售总额同比增长16.9%.

**积极改善中美贸易平衡**

在中美经济方面,温家宝表示相信美国能够克服困难,实现经济的全面复苏.但希望美国要实行正确的经济政策,保持财政和金融的稳定,以维护投资者的利益和信心.

"由于美元汇率的波动,国际大宗商品价格处于不稳定状态,新兴的发展中国家面临着通货膨胀的压力."温家宝说.

温家宝表示,美国应放开市场,让中国的企业到美国去投资,使债务变成投资,从而促进美国的就业.同时,美国应该放开商品出口管制,扩大美国商品对中国的出口.

"我希望通过这样积极的方式来改善中美贸易的平衡,加强中美经贸合作."温家宝说道.

2010年中国对外贸易顺差1,831亿美元,其中对美顺差1,813亿美元,约占99%,而中国与其他贸易夥伴之间几乎没有顺差.

中国高额的外汇储备导致其多元化投资日益困难,并令美国国债成为不可能放弃的选择.根据美国财政部最新数据显示,6月份中国连续第三个月净增持美国国债57亿美元,令总额达11,655亿美元,仍列全球首位.(完)

--发稿 李文科/李然/钟华; 撰写 谢衡; 审校 黄凯

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