版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 9月 14日 星期三 12:36 BJT

中国平安获PE和不动产投资牌照

《上证报》周三报道,中国平安旗下平安寿险日前收到保监会的"能力确认函",未来将可直接进行PE(私募股权投资)和不动产投资. 中国平安也由此成为业内首家获得PE、不动产"双牌照"的险企.报导援引知情人士透露,若按平安寿险去年末总资产计,其向两大另类投资领域的投资规模合计可达1,100亿元人民币. 路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐