中国平安获PE和不动产投资牌照

《上证报》周三报道,中国平安旗下平安寿险日前收到保监会的''能力确认函'',未来将可直接进行PE(私募股权投资)和不动产投资. 中国平安也由此成为业内首家获得PE、不动产''双牌照''的险企.报导援引知情人士透露,若按平安寿险去年末总资产计,其向两大另类投资领域的投资规模合计可达1,100亿元人民币. 路透