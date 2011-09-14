塔利班袭击美国驻阿富汗使馆

塔利班武装人员周二在阿富汗首都喀布尔向美国大使馆和北约总部发射火箭炮，并在其他三个地区袭击警察。这是塔利班迄今在喀布尔发起的最大规模袭击，也是他们首次对不同地区同时发起攻击。在这四起袭击中，至少有9人丧生，23人受伤。路透