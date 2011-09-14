金砖国家考虑增持欧元计价债券--消息

一名巴西政府高层官员周二告诉路透,为帮助纾解欧洲债务危机,金砖国家主要新兴经济体正就增加其欧元计价债券仓位进行初步谈判. 该消息人士指出,谈判仍处于''初步阶段''.磋商仍在持续进行.该官员称,任何行动将不涉及各国的''多数''储备,但未提供额外细节. 路透