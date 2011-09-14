美国8月预算赤字同比大增

美国财政部周二表示,预算赤字在8月达到1,341.5亿美元,较上年同期大幅增加,主要是因为日历年支付日期的变动以及2010年8月的一次性调整. 财政部表示,截至9月30日的2011财年的前11个月预算赤字为1.234万亿(兆)美元,略低于上年同期的1.260万亿美元. 路透