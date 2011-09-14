温家宝：防止主权债务危机蔓延

中国国务院总理温家宝周三表示,要防止主权债务危机的蔓延和扩散,中国对欧洲债务问题愿意伸出援助之手,继续扩大对欧洲的投资. 他在大连出席夏季达沃斯论坛时并称,希望欧盟的领导人、欧洲一些主要国家的领导人亦要大胆地从战略上看待中欧关系,比如承认中国完全市场经济地位. 路透