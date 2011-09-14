中国外汇储备需服务公共利益--专家

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"明确外汇储备管理目标，推进管理体制改革"一文,作者张斌,就职于中国社会科学院世界经济与政治研究所)

外汇储备管理的目标应该是什麽？我先说两个背景：第一个背景就是现在我们的外汇储备规模大，已经超出了常规的外汇储备需要，这个大家都认可；第二个背景，过去一段时间有很激烈的讨论，即外汇储备能不能分，外汇储备是不是老百姓的？

外汇储备怎麽来的？外汇储备是央行的资产。央行是怎麽得到这些资产的呢？有两个渠道，第一个渠道就是发货币，通过发货币在外汇市场上买来的；第二，冲销、发央票。央行唯一的收入来源就是印货币；发央票未来也是要靠发货币来还的，所以根本渠道就是一个——发货币，央票买外汇储备就是通过发货币来实现的。

发货币是什麽概念？就是铸币税，因为人民银行每多发一单位货币，老百姓手里的货币就要贬一点儿值。货币当局发得越多，老百姓手里的货币贬得就越多，这相当于征税。我们也可以这麽理解，其实外汇储备是人民银行向全国人民徵收了铸币税，拿铸币税买来的外汇资产。

如果这个逻辑是顺的，可以说虽然外汇储备不是每个人的，但它相当于是老百姓交税买的。既然是我们大家交税买的外汇储备，外汇储备就应该服务于公共利益。

我比较认同的外汇储备管理目标是它在未来的真实购买力最大化，它服务于未来的公共利益。与此目标相对应，可以设计相应的收益率指标和评价体系。

然而现在的外汇储备管理体制并不能实现这个目标,需要有管理机制上的进一步改革，才能应对目前外汇储备管理面临的挑战。改革需要落实在两个方向：

首先是增量上的，外汇储备别再继续增长，最主要是用汇率手段，还包括资本对外流出的手段。汇率手段有两个作用，一是增加进口。我们过去老是担心汇率升值影响出口，其实我们去看一下国际经验，日本、韩国的汇率大幅度升值後究竟是影响进口多还是出口多？很清楚，虽然大幅度升值，比如一年超过20%的升值规模对出口的短期影响很显着，但过了这一两年之後出口增长马上就会回到它的趋势线上，跟升值就没有太大关系了，升也好跌也好，出口还是会回到趋势线上。真正受影响大的是进口数量，升值之後进口会有持续放量的增长。

二是增加对外投资，遏制投机资本流入。现在市场上都知道人民币是低估的，未来人民币要升值，这种环境下谁敢做对外投资？与其现在买，不如等它升值之後再买。因为人民币升值预期很强，私人部门在这种环境下就没法儿做对外投资，做了可能会赔钱。私人部门更愿意把外汇换成人民币，这进一步增加了投机资本流入和外汇储备增长。如果把汇率手段用好了，建立了真正有弹性的、反映市场供求关系的汇率形成机制，单边升值预期下的对外投资滞後和热钱流入问题也就解决了。

其次是存量上的，目前已有的3万亿美元怎麽管？靠现在的中央外汇业务中心几乎是不可能管得好的，受目标和体制所限。必须要有一个新的、目标明确的外汇储备投资管理机构。主要集中在固定收益类产品上肯定不行——固定收益产品主要就是国债、机构债。需要多元化。

比较理想的投资机构是建立对外投资养老基金。养老基金的目的就是把外汇储备的钱用来养老。这一下子解决了两个根本问题，一是钱的归属清楚了，所谓名正言顺；二是目标明确，既然是用来养老，就应该关注外汇储备未来真实购买力的最大化。对外投资养老基金应该对人民代表大会负责，需要有公众对基金运行的监督机制。这应该是一个基金的基金，母基金，它自身不做太多投资项目，主要是确定总的投资管理目标、重大项目决策、找到合适的投资委托方。对外投资央行基金应该主要借助于私人部门，包括国内外金融机构，让他们帮助投资。不是靠几百人的力量，而是借助整个金融市场上千千万万人的力量帮助母基金做分散投资，但绳子的牵线人是这个基金。

总的来说，只要想办法把外汇储备还汇于民，就还是有办法的，借助更多的金融力量补充投资也是有办法的，不是没有办法解决问题，而是现在没有人做。(完)