亚行调降中国今年经济增速预估至9.3%

路透北京9月14日电--亚洲发展银行周三表示,受外部经济及固定资产投资放缓影响,调降中国2011年经济增速预估至9.3%,并调升今年全年通胀率至5.3%.

亚行此前预测今年中国GDP增幅为9.6%,全年通胀率为4.6%.

"中国没有将增长转向以国内需求为主要驱动力,给经济稳定扩张带来风险. "亚行驻中国首席代表保罗.海登斯称,当前中国面临的挑战是2012-2013年新一代领导人换届执政之前,必须进行必要的政策调整.

他称,过去三十多年的高速经济发展,已导致中国经济出现一系列失衡,如经济增长严重依赖工业和基础设施投资,居民消费水平较低等,如果中国改革和经济再平衡难以推进,则经济增长的可持续性必将受到影响.

保罗.海登斯亦表示,中国政府"十二五"规划已致力解决上述问题,但目前评估其进展还为时尚早,但今年依赖如降低个人所得税等政策变化有助于刺激居民消费.

亚行在其发布的亚洲发展展望2011报告中认为,中国经济增长的下行风险主要来自外部需求,特别是来自欧盟的需求不确定性,下半年中国出口增速将会较上半年放缓,但2012年主要发达经济体经济状况好转後有望回升.

此外,报告亦称,考虑到秋粮有望丰收、猪肉供应好转及去年年底通胀上升造成的基数效应减弱,预计今年下半年和2012年的通胀形势将有所好转.

中国国家统计局稍早公布,8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅自三年高位回落至6.2%,符合市场预期,但回落主要由翘尾因素下降所致,通胀压力并未得到根本缓解,预计政策难有实质性放松.(完)