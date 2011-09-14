第三季亚洲企业信心指数降至2009年第四季以来最低

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
* 调查显示信心降至2009年第四季以来最低
* 美国及欧元区对亚洲企业信心造成压力
* 中国未来六个月展望仍属乐观
路透东京/墨尔本9月14日电---路透调查显示,亚洲大型企业第三季信心指数降至2009年第四季以来最低,受全球经济力道的忧虑打压.
美国经济数据疲弱,欧元区身陷债务危机,并且亚洲通胀和收紧的货币政策的担忧,已令全球经济前景阴霾笼罩,普遍损及信心.
路透亚洲企业信心指数从2011年第二季的71降至63,第一季触及峰值80.指数高于50表明前景乐观.
Colonial First State Global Asset Management投资市场研究主管Stephen Halmarick称,"当季信心下滑,我认为这并不让人吃惊.显然,这正值全球市场受美欧困境拖累而极度动荡之际."
"亚洲市场一直受欧洲持续的主权债务危机,美国经济放缓和债务上限的忧虑,和(美国债信评级)遭调降损伤."
该指数是9月2-9日对100名亚洲顶级企业高管进行调查得出,涵盖了汽车、金融、科技、资源和房地产等行业.
对71位受访者的调查显示,近40%的企业对于前景持正面或非常正面的看法,低于第二季的48%.
当季有14%的企业持负面或极为负面的态度,这一比例是前季的两倍多.约有46%的企业持中性看法,几乎持平于前季.
**全球前景黯淡**
整个亚洲来看,全球经济不确定性是未来六个月企业前景面临的最大风险,有42家企业持此一看法.
九家企业认为成本上升是主要障碍,13家企业称风险在于监管调整、商品价格和环境政策等方面.日本七家企业指称日圆不断攀高带来汇率风险.
经济不确定性自第二季恶化,因受美国债信评级遭下调以及对欧债危机的持续忧虑影响.
"很明显,担心的是欧洲主权债务危机可能转变为银行业危机,并可能会影响全球金融机构的资金流动,"Colonial的Halmarick表示.
**科技企业信心温和**
科技类企业信心温和,认为前景中性和正面的企业各占一半左右.18家科技公司中有七家认为前景正面,有八家认为前景中性,剩馀三家认为负面.第二季受访的16家企业中有六家认为前景正面,剩馀企业认为前景中性.
中国的科技企业最为乐观,受访四家均认为前景正面.日本的科技企业最为谨慎,受访九家中仅有两家表达了对前景的乐观看法,其馀均持中性立场.
在金融行业,11家受访公司中有七家对前景看法中性,第二季调查时对前景持中性看法的公司亦为七家,但有八家公司对前景看法正面.
零售商对前景的看法则保持稳定,有三家持正面,三家持中性,一家持负面看法,与第二季的调查结果基本相同,唯一不同的是第二季有一家零售商对前景看法非常正面.
**中国企业看法仍然正面,日本中性**
中国企业对前景大体上保持乐观,16家受访公司中的四分之三对未来六个月前景持正面看法,第二季调查的13家企业中有10家对前景持正面或非常正面的态度.
日本企业对前景变得更加顾虑,有19家公司对前景看法中性,而第二季调查时为15家.韩国企业对未来也变得更加谨慎,有三家公司对未来看法负面,而第二季调查时有三家公司看法正面.
澳洲资源公司对未来数月的前景表现出更多担忧.受访的四家公司中有两家对前景看法中性,他们的理由是担心大宗商品价格.
"第一和第二季商品价格强劲上涨,这个势头肯定已经过去了,"恒都集团驻墨尔本的高级基金经理James Soutter表示.
"虽然价格不至于跌回可怕的水平,但在跌回6-12个月之前的水平."
分析师预计中国经济增长会小幅放缓,增速可能在10年来首次低于9%,由于受债务危机困扰的欧洲和其他地区需求疲软,使中国的出口商受到打击.
亚洲第二大经济体日本的企业对未来信心有所下滑,26家受访企业中有19家对未来数月的业务前景持中性立场,有一家看法负面,六家看法正面.(完)
--编译 王翔琼/李爽/李春喜;审校 张明钧/程琳
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