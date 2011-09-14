微软赠电脑吸引开发者体验Windows 8

路透加州阿纳海姆9月13日电(记者 Bill Rigby)---微软(MSFT.O)周二在年度开发者大会上发放5,000台运行测试版Windows 8系统的三星(MSFT.O)平板电脑，希望激发开发者对其新操作系统的热情。

这是微软公司外人士首次有机会体验Windows 8。

Windows 8是微软新操作系统的暂定名称，新系统一些性能特为触摸屏和平板电脑设计，公司希望能藉此扭转消费者投向苹果(AAPL.O)iPad的潮流。

微软新操作系统需吸引开发者，这样他们才会开发大量应用程序吸引用户。

分析人士并指出，微软还需要吸引年轻的科技迷，阻止苹果产品抢占微软的企业市场。

科技调研公司Gartner分析师Michael Silver参加了此次开发者大会。他表示：“现在的孩子们看到的苹果标志比微软标志多，微软要想保持以往的影响力，就需要改变这种状况。”

“观察苹果的成功之处，就可以发现其成功缘于苹果用户群，他们更能将家里用惯了的东西带到企业中。这是微软需要追求的重要目标，要解决这个问题。”

平板电脑厂商最早有望明年年中起出售预装Windows 8的产品。(完)

编译：张敏 发稿：王凤昌

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