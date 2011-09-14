特写：中国600万毕业生涌向社会 就业隐忧难纾解

2月7日在合肥一场招聘会开始前排队等候入场的人群。 REUTERS/Stringer

路透北京9月14日电（记者 Michael Martina）---在严明龙（音译）的心里，高等教育并没有留下什麽好印象。他是最近刚毕业的数百万中国大学生中的一个。

“工作？什麽工作？”23岁的严明龙反问道。他整个周六下午都消磨在北京北郊史各庄的一个台球厅里。这里便宜的房租最能吸引那些怀揣梦想的年轻白领。

今年夏天，中国有660万高校毕业生告别了书本，走向社会，开始寻找工作。

但是，大量毕业生同时涌向社会不禁令人开始担心市场的吸纳能力，由此可能引发的政治不安也令人忧虑。

根据研究机构Economist Intelligence Unit，中国人口的80%的教育水平仅为初中及更低。严明龙无疑是中国受过高等教育的少数人之一。

从河北交通职业技术学院汽车工程系毕业後，严明龙成为了一名汽车修理技师。他和其他六个人住在北京西部的一处宿舍里，每月领取大约2,500元工资。

“我怎麽能说满意呢？就算是再过五年，我知道，自己的收入和高中後就没有再上学的那些朋友基本处在同一水平，”严明龙说道。

中国社科院今年完成的一项研究显示，中国高校毕业生就业情况良好，指称2010年仅有6.7%的毕业生在离校六个月後仍未找到工作。

与此形成对比的是，美国华盛顿特区的经济政策研究所进行的研究发现，2010年4月到2011年3月期间，美国高校毕业生失业率为9.7%。

然而，北京独立智库--传知行社会经济研究所的研究员任星辉对政府认可的毕业生就业统计数据持怀疑态度。

他表示，“就业率由学校的行政管理部门统计，同时也是评判大学工作成绩、决定待遇的一项重要指标，这促使他们虚报过高的毕业生就业率。”

他说，今年市场是否能够再吸收六百多万高校毕业生，要看如何来定义就业机会。

“如果仅以找到一份工作来说，那确实是有机会。但是如果我们谈到的是与毕业生所受培训相匹配，且拥有职业发展空间的工作机会，那就有问题了，”任表示。

此外，当前高校扩招造成社会对高等教育的价值产生信任危机，毕业生起薪常常也不比工厂雇用的农民工高多少。

根据中国社科院的调查，2010年全国高校毕业生平均月工资不足2,500元，其中已经包括社保等补贴。

影视动画专业毕业的冯彪（音译）称，一居室的房租花掉他工资的20%，再扣除食物、交通和偶尔开支之外，已经所剩无几。

“我想我才刚毕业，可是却没想到自己会落到一文不名的境地，”冯彪说道。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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