中国经济软着陆正在形成 通胀将温和化--李稻葵

* 中国经济"软着陆"正在形成

* 通胀至明年上半年将温和化,长期化

* 中国不应大量购买欧洲债券

* 城镇化和国土建设将是未来经济持续增长的基础

路透大连9月14日电---中国央行货币政策委员会委员李稻葵周三表示,中国的通胀将在今年下半年和明年上半年"温和化",并可能"长期化",经济"软着陆"正在形成.

他在夏季达沃斯论坛上并表示,中国稳健的货币政策可能应该需要"长期化",并称中国"负利率"短期问题不大,但长期需要解决.

最新数据显示,通胀虽有回落但依然居高不下,8月CPI同比涨幅自上月创下的37个月新高降至6.2%,工业生产者出厂价格指数(PPI)则同比上涨7.3%.

李稻葵还提到,中国应该多发中央级国债,目前发债数量与西方国家相比远远不够.针对愈演愈烈的欧洲债务危机情势,他指出,中国不应该大量购买欧洲债券,因欧洲需要的是改革.

最近欧洲债务危机有所升级,希腊违约疑虑升温,意大利债券收益率大涨,加上法国银行类股骤跌,均导致全球市场人气极度低迷.金融时报此前报导称,意大利当局希望中国买进"大量"意国债券.

为抑制高企的通胀,中国今年年初以来已上调存款准备金率六次,三次调升基准利率.并通过扩大准备金交存范围来回收资金.

李稻葵还指出,中国的城镇化和国土建设将是未来经济持续增长的基础.

国务院总理温家宝稍早亦在论坛上表示,中国当前的经济形势总体上是好的.今年以来,经济增长由政策刺激向自主增长有序转变.二季度後中国经济增速略为放缓,在很大程度上是主动调控的结果.中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.(完)