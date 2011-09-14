中国经济软着陆正在形成 通胀将温和化--李稻葵

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
* 中国经济"软着陆"正在形成
* 通胀至明年上半年将温和化,长期化
* 中国不应大量购买欧洲债券
* 城镇化和国土建设将是未来经济持续增长的基础
路透大连9月14日电---中国央行货币政策委员会委员李稻葵周三表示,中国的通胀将在今年下半年和明年上半年"温和化",并可能"长期化",经济"软着陆"正在形成.
他在夏季达沃斯论坛上并表示,中国稳健的货币政策可能应该需要"长期化",并称中国"负利率"短期问题不大,但长期需要解决.
最新数据显示,通胀虽有回落但依然居高不下,8月CPI同比涨幅自上月创下的37个月新高降至6.2%,工业生产者出厂价格指数(PPI)则同比上涨7.3%.
李稻葵还提到,中国应该多发中央级国债,目前发债数量与西方国家相比远远不够.针对愈演愈烈的欧洲债务危机情势,他指出,中国不应该大量购买欧洲债券,因欧洲需要的是改革.
最近欧洲债务危机有所升级,希腊违约疑虑升温,意大利债券收益率大涨,加上法国银行类股骤跌,均导致全球市场人气极度低迷.金融时报此前报导称,意大利当局希望中国买进"大量"意国债券.
为抑制高企的通胀,中国今年年初以来已上调存款准备金率六次,三次调升基准利率.并通过扩大准备金交存范围来回收资金.
李稻葵还指出,中国的城镇化和国土建设将是未来经济持续增长的基础.
国务院总理温家宝稍早亦在论坛上表示,中国当前的经济形势总体上是好的.今年以来,经济增长由政策刺激向自主增长有序转变.二季度後中国经济增速略为放缓,在很大程度上是主动调控的结果.中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.(完)
--发稿 李文科/钟华; 撰写 宿泱韫; 审校 丁淑琴
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