香港金管局赴伦敦推介其人民币金融平台

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透香港9月14日电---正当伦敦有意加入竞逐日益扩大的离岸人民币市场战团之际,香港金管局与贸易发展局昨日在伦敦展开推介,利用香港人民币金融平台进行离岸人民币业务活动.
金管局的新闻稿称,2010年中国对外贸易约有30%是以香港为中介,而接近60%的跨境直接投资是来自香港或以香港作为投资目的地.
"伦敦作为欧洲的商贸和金融中心,客户对离岸人民币金融服务和产品的需求将会快速增加,而香港的人民币平台将可以支援伦敦开发各类型的离岸人民币业务,达至双赢."金管局总裁陈德霖称.
是次推介吸引了超过200位来自英国与欧洲的企业和金融机构代表.中银香港(2388.HK)、汇丰(0005.HK)和渣打(2888.HK)等银行参与推介.
中国国务院副总理王岐山上周带领包括央行行长周小川在内的代表团与英国政府高层会面,两国对将伦敦建成人民币离岸中心一事表示支持.(完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。