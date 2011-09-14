《阳歌专栏》谷歌时惠：奏响谷歌回归进行曲？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**谷歌最新动向：打回中国市场？**

谷歌(GOOG.O)再次出击中国市场，这次是团购搜索分类“谷歌时惠”，加之谷歌近来一系列其他举措，业界不禁猜测谷歌是否在重新考虑去年高调退出中国搜索市场的做法。

据中国国内媒体报导，谷歌正式推出新服务“谷歌时惠”，帮助网络用户导航纷繁众多的团购网站。在此之前，谷歌还于上周发布简短声明，称中国政府已经更新了谷歌的中国互联网牌照。而在三个月前，谷歌与中国监管机构达成妥协，谷歌可继续在中国提供地图服务。此外，谷歌还在中国积极推广安卓手机操作系统，作为苹果(AAPL.O)iPhone OS的替代选择。

谷歌与中国政府之间崭新的合作精神与去年双方围绕自我过滤问题的激烈交锋形成鲜明对比。合作基调渐趋改变，促使业界猜测谷歌是否在重新考虑其退出中国搜索市场做法。最大的变化在于中国对于百度在中国搜索市场的垄断地位益发不安。百度在国内搜索引擎市场的占有率高达80%，对手们远远被甩在了後面。

第二个重大变化是中国政府与谷歌有了一些思考的时间，都意识到双方合则两利，斗则两伤。当然，只有在中国政府作出重大让步，比如放开很多自我审查规定之後，谷歌才会回归。但是考虑到近来事态的发展，我认为谷歌今後12个月回归中国搜索市场的机率为50%。

一句话：鉴于近来与中国政府的关系逐渐升温，谷歌可能正在考虑重回中国搜索市场，未来12个月回归机率大约为50%。

**凤凰新媒体与PPLive的新尝试**

两家後起的中国互联网公司新秀——视频分享网站PPLive和新媒体网站凤凰新媒体(FENG.N)为吸引更多观众，作风可谓大胆。他们通过提供新闻和时事节目向官方媒体发起了无声但明确的挑战。

最近有中国媒体报导称，PPLive计划与新华网络电视台合作成立一家合资公司，制作新闻短片。此前一周，凤凰新媒体表示，公司已在其网站上推出了在线时事节目。视频分享网站优酷网YOKU.O最近几周也推出了其原创节目。这些最新举动看起来是精心策划，PPLive和凤凰新媒体的举动也颇为明智，两者都在寻求满足观众多样化的观看需求。

PPLive在探索寻找宣传部门可能不适宜主流电视媒体的有趣新模式和话题，与人脉广大的新华社合作，应避免过份激怒中国政府。同样，凤凰新媒体通过凤凰卫视(2008.HK)也与宣传部门的官员保持着良好的关系。如果这些想法获得成功，目前看来成功机会也很大，优酷甚至新浪(SINA.O)、搜狐(SOHU.O)等门户网站也有望在未来数月提供类似的新闻视频节目。

一句话：PPLive和凤凰新媒体提供的新型在线视频新闻看来是明智之举，且成功机率很大，因中国消费者正寻找更多类型的新闻节目。（完）

编译：张敏/靳怡雯 发稿：王燕焜

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