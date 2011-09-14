《路透精英汇》俄罗斯大选後会推行改革--财长

法国制造业高层对2017年投资计划更加乐观--调查
路透巴黎2月7日 - 法国国家统计局周二公布，法国制造业管理高层表示，预计今年投资将提高5%，远高于上次10月调查时预示的停滞趋势。
路透莫斯科9月13日电（记者 Timothy Heritage）---俄罗斯财长库德林（Alexei Kudrin）周二称，无论明年俄总统和杜马选举结果如何，俄罗斯都将启动改革进程。
投资者在俄大选前持观望态度，希望下届政府能保证推行改革。库德林发表上述言论，旨在打消投资者的顾虑。
一些投资者担心，若普京担任俄总理四年後再度当选总统，或导致俄罗斯经济陷入停滞。他们认为，若梅德韦杰夫当选，俄罗斯推行改革的希望更大。
库德林在路透俄罗斯投资峰会上称：“俄罗斯当然会进行改革。”
他表示，“我相信，下届总理无疑会推行改革，力度大小将取决于大选结果等多种因素。”
在谈及投资者对于俄经济形势的顾虑时，库德林强调私有化和改革对保护财产权、建立政府高层分权机制和发展金融业的重要性。
库德林称，“我们必须重启养老系统改革，推行住房和公共服务改革，发展基础设施建设。”（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌/王燕焜
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