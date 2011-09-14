《路透精英汇》俄罗斯大选後会推行改革--财长

投资者在俄大选前持观望态度，希望下届政府能保证推行改革。库德林发表上述言论，旨在打消投资者的顾虑。

一些投资者担心，若普京担任俄总理四年後再度当选总统，或导致俄罗斯经济陷入停滞。他们认为，若梅德韦杰夫当选，俄罗斯推行改革的希望更大。

库德林在路透俄罗斯投资峰会上称：“俄罗斯当然会进行改革。”

他表示，“我相信，下届总理无疑会推行改革，力度大小将取决于大选结果等多种因素。”

在谈及投资者对于俄经济形势的顾虑时，库德林强调私有化和改革对保护财产权、建立政府高层分权机制和发展金融业的重要性。