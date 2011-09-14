基地组织新领袖呼吁继续打击美国

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透迪拜9月13日电---基地组织新领导人扎瓦赫里(Ayman al-Zawahri)通过互联网视频发表讲话，支持中东国家多处起义活动。他表示，美国遇袭10周年之後，阿拉伯世界已经不再惧怕美国。
扎瓦赫里称，“针对纽约、华盛顿和宾夕法尼亚的攻击已经过去10年了，这次强力攻击已经动摇了，并会继续动摇全球的十字军活动的支柱。”Islamist网站周二发布了他为纪念9・11十周年录制的视频。
他为埃及、突尼斯和利比亚发生的起义叫好，并呼吁其他国家的穆斯林也推翻他们的统治者。
“阿拉伯人已经不再担心和惊恐，那麽谁是赢家、谁是输者？”
很多分析人士表示，中东和北非地区的政治变革使基地组织已经失去了影响力，广大民众渴望民主改革，激进组织的地位已经微乎其微。
扎瓦赫里在长达一小时题为“胜利的曙光即将降临”的视频中表示，希望阿拉伯国家领导人的垮台能够提醒西方国家，世界将迎来真正伊斯兰教统治的世界。
他还呼吁叙利亚人继续与总统阿萨德的“腐败和罪恶”统治作斗争，并对利比亚统治者卡扎菲下台表示欢迎，不过他也对北约的介入进行了批评。
扎瓦赫里要求全球的穆斯林共同努力，与美国战斗下去。他说道，“我鼓励每一个希望自己国家获得自由的穆斯林，继续打击美国，我们施加的压力越大，我们就越能摆脱其代理统治而获得更多自由。”（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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