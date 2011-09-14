全球糖尿病患者增至3.66亿人

路透伦敦9月13日电（记者 Ben Hirschler）---专家周二称，全球糖尿病患者目前已增至3.66亿人，每七秒钟就有一人死于糖尿病，糖尿病已对全球医疗体系构成“巨大挑战”。

其中绝大多数属2型糖尿病患者，这与不良饮食习惯、肥胖和缺乏锻炼有关。随着发展中国家的人们日益接受西方生活方式，糖尿病问题迅速蔓延。

糖尿病患者控制血糖能力欠缺，或导致严重的并发症，例如心脏病和中风，对肾脏或神经造成损伤，或造成患者失明。目前全球每年死于糖尿病的人数为460万。

糖尿病顶级医学专家在里斯本举行的欧洲糖尿病研究学会（EASD）发布了上述最新数据，强调在下周联合国的一项会议上，各国政府应采取紧急行动。

9月19-20日，纽约将举行联合国高级别会议，讨论采取何种行动，应对糖尿病等非传染性疾病（NCDs）愈发严重的问题。这是联合国自2001年举行艾滋病大会後，第二次举行以疾病为主要议题的会议。

有关糖尿病蔓延和成本的最新数据发表在国际糖尿病联合会（IDF）的权威指南《Diabetes Atlas》（第五版）上。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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