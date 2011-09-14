路透北京9月14日电---中国股市沪综指周三震荡小幅收高,钢铁及石化等权重股板块获拉升提振大盘.分析师表示,由于目前外围市场环境仍未明朗,国内股市走势仍显动荡,短线亦不排除反复下探前期低点可能.

沪综指收报2,484.827点,涨13.522点或0.55%,日低为2,439.372点.沪市A股成交额升至546亿元人民币,上交易日为517亿.

"短线或仍将试探前期2,437点低位,不过该位置技术支撑还是比较强的,因为现在虽然对国内经济的预期不好,但并没有出现明显恶化."华融证券分析师范贵龙表示.

同时,他也指出,目前市场对外围经济金融情况仍不放心,因解决途径尚不明朗,且在经济增速预期下滑的情况下,欧美可采用的政策手段已不多.

欧债危机愈演愈烈,中国国务院总理温家宝周三称,要防止主权债务危机的蔓延和扩散,中国对欧洲债务问题愿意伸出援助之手,继续扩大对欧投资.同时,中国有能力也有信心继续保持经济平稳较快发展.

美股周二收涨,投资者购买近期受创的股票,押注欧洲领导人很快将采取行动遏制希腊债务危机扩散.同期,欧洲股市收涨,但意大利借款成本大幅攀升及对希腊债务违约的担忧则令涨幅受限.

周三钢铁石化等权重板块领涨大盘并成功带动股指盘中探底回升.西宁特钢(600117.SS)上涨6.01%至10.59元;S上石化(600688.SS)亦大涨4.26%,收报7.59元.

沪深300指数9月合约尾盘报2,731.4点,涨0.32%,成交量为201,413手.(完)