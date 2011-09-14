中国外交部敦促美国议员不要为贸易保护寻找借口

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透北京9月14日电---中国外交部周三在例行发布会上,敦促美国议员不要为贸易保护寻找借口.
美国参议院民主党领袖里德前日称,参议院不久将力推迫使中国不再低估人民币的议案.
当被问及对此的看法时,中国外交部新闻发言人姜瑜作出上述表示,并称,"保护稳定而健康的中美经济和贸易关系,符合双边利益."
中国外汇交易中心人民币兑美元周三早盘即期汇价小幅反弹,隔夜美元高位回调,今日人民币中间价随之开高,盘中汇价也基本围绕在中间价附近波动.(完)
--发稿 张胜男/储百亮; 审校 乔艳红
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。