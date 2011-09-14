上海明年将把金属商品保税仓储容量扩大三倍

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透上海9月14日电---随着大宗商品交易商需求持续成长,上海明年将把金属商品保税仓储容量提高至目前的四倍水准,此举可能大幅提高中国的铜铝进口量.
上海综合保税区管理委员会周三表示,洋山港的保税仓储容量将大幅扩充,由目前的5万平方米,提高至20万平方米.
管委员一部门主管Chao Yanwen指出,自从去年上海期货交易所开始试行保税仓储库存交割以来,交易商需求持续成长,促成决定扩大保税仓储容量.
中国是全球最大铜消费国,中国进口量增加,将协助支撑伦敦铜价,并提高上海期交所对国际价格的影响力.
洋山港大幅扩张金属商品保税仓储,是上海发展大宗商品期货交易业务的计画之一,上海的目标是2020年之前成为国际金融中心及全球航运枢纽.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王洋
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路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
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