14日盘後分析：风物长宜放眼量

对于欧美股市来讲，最近的一周可谓是黑色的，欧债危机的再度升温导致全球市场震荡加剧，海外市场动荡势必对A股市场形成一定的冲击。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

对于欧美股市来讲，最近的一周可谓是黑色的，欧债危机的再度升温导致全球市场震荡加剧，海外市场动荡势必对A股市场形成一定的冲击。

今日A股市场全天呈现“过山车”式行情，早盘沪综指一度逼近前期低点2437点，好在权重股在危急时刻“临危受命”，午後力保大盘扭转翻红，尾盘沪综指最终报收于2484.83点，上涨0.55%。

近一段时间，欧美股市持续表现低迷，尽管A股市场受到波及，但是细细分析，当前A股与外围股市联动性并不高，这也就暗示现阶段欧债危机等因素可能并不是决定当前国内股市走势的主要要素。

笔者认为，存准基数扩大导致资金面持续紧张、外围经济动荡导致出口下滑、基建投资增速回落趋势隐现以及上市公司三季度业绩不容乐观，这些因素将成为预判未来走势的重要依据。

信心决定市场未来

随着外部环境对A股市场影响力趋弱，目前A股所面临的困境主要来自于内部，经济增速放缓、通胀形势不容乐观、紧缩政策难现拐点等等一系列负面因素导致两市持续出现“无成交、无热点、无波动”的三无格局，而这些表象的背後都反映出一个本质，即当前市场信心缺失。

细心的投资者不难发现，进入今年以来，大盘走向受政策预期的影响越来越大，定向宽松的提出造成 预期政策放松从而引发反弹；而随着政策放松预期的落空以及存准基数扩大措施的出台，大盘再次调头向下，大有跌破前期低点之势。

由此可见，信心是主导短期市场的决定性因素，信心在与否，直接导致市场资金做多热情的高低，而信心的恢复则要来自于国内宏观环境的改善。

风物长宜放眼量

在全球经济危机不断的背景下，中国难以独善其身，对于未来的经济前景，还有很多的不确定性，当前的经济环境决定了多空双方的争夺势必激烈，这也导致了A股市场的震荡幅度有所加大，直接加大了投资者的操作难度。

众所周知，政策和资金是促成反弹的两大要素，但如果仅仅是政策刺激和资金推动，那麽行情只能定义为中级反弹行情，因为我们不能指望政策总是一直保持着激进的态势，也不能保证央行采取宽松的货币政策，因此把目光放长远，可以平抑股指波动对投资者心态的影响，有利于我们把握震荡过程中的战略机会。

未来一段时间，A股还要经受不确定性的考验，市场的浮躁心态仍然明显，单纯依靠权重股护盘的行为只能加快资金出逃的速度。只有扎实的企业盈利增长，才是最稳定的上涨基础。（完）

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