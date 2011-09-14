河南巩义一男子持斧砍死六人

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透北京9月14日电---新华社报导称，河南省巩义市一农民周三持斧头在街上砍死六人，其中包括两名上幼儿园的女孩。
新华社援引巩义市政府发言人的话称，两名受害者在医院因伤势过重死亡。
新华社称，犯罪嫌疑人王宏斌，30岁，目前已被警方抓获，疑似患有精神病。
报导称：“目击者表示，此人随意袭击行人。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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