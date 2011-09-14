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时事要闻 | 2011年 9月 14日 星期三 16:49 BJT

河南巩义一男子持斧砍死六人

路透北京9月14日电---新华社报导称，河南省巩义市一农民周三持斧头在街上砍死六人，其中包括两名上幼儿园的女孩。

新华社援引巩义市政府发言人的话称，两名受害者在医院因伤势过重死亡。

新华社称，犯罪嫌疑人王宏斌，30岁，目前已被警方抓获，疑似患有精神病。

报导称：“目击者表示，此人随意袭击行人。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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