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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 14日 星期三 16:59 BJT

伊涅斯塔因伤休战约四周

西甲豪门巴塞罗那宣布，中场伊涅斯塔周二在欧冠主场对阵AC米兰的比赛中腿部肌肉拉伤，将因伤休战四周左右。比赛上半场即将结束时，西班牙国家队队友法布雷加斯顶替下了受伤的伊涅斯塔。巴萨在官网发表声明称：“检查发现伊涅斯塔左腿肌腱撕裂。”图为伊涅斯塔（左一）伤后下场。路透

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