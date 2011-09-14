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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 14日 星期三 16:57 BJT

多特蒙德1-1平阿森纳

本赛季欧冠小组赛F组首轮周二拉开战幕。凭借替补球员佩里西奇终场前两分钟的一粒进球，多特蒙德最终1-1战平阿森纳。上半场阿森纳队长范佩西首先破门，随着比赛渐近尾声，阿森纳似乎胜利在望，但佩里西奇的一粒进球使得此役以平局收场。图为佩里西奇。路透

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