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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 14日 星期三 16:56 BJT

巴萨主场2-2平AC米兰

席尔瓦在补时阶段第二分钟头球破门，帮助AC米兰最终以2-2客场平欧冠卫冕冠军巴塞罗那。开赛仅仅24秒，米兰前锋帕托便偷袭得手，打入欧冠赛场迄今排名第五的最快进球。不过巴萨迅速重整旗鼓，由佩德罗与比利亚各进一球将比分反超。图为席尔瓦进球后庆祝。路透

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