版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 9月 14日 星期三 16:56 BJT

切尔西欧冠首战2-0告捷

本赛季欧冠联赛E组一场比赛中，英超豪门切尔西主场周二2-0击败德甲劲旅勒沃库森。24岁的巴西中後卫路易斯意外成为首先打破僵局的人，之後马塔补时阶段为切尔西再添一分，最终切尔西2-0取得胜利。图为路易斯庆祝进球。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐