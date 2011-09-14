费德勒状态仍是巅峰 但对手实力增强--前世界第一

按照前世界排名第一的维兰德的说法，对于天王费德勒而言，好消息是他球技丝毫未丢，水平一如既往地棒，但坏消息是对手们的竞技水平也在改善，他需要找出一种超出他们的方法。维兰德接受路透采访说：“费德勒现在好于以往任何时候，这点毫无疑问，他只是没有拿冠军。”图为维兰德在一次记者会上。路透