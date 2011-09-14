普林斯顿和哈佛并列全美大学排行榜冠军

路透华盛顿9月13日电（记者 Molly O'Toole）---《美国新闻与世界报导》（US News & World Report）杂志周二公布了最新2012年全美大学排名，普林斯顿大学排名上升，与哈佛大学并列年度最佳，马里兰大学巴尔的摩分校成为“最具潜质”的大学。

长春藤联盟共有五所大学入选榜单前十，哈佛大学和普林斯顿大学并列第一，耶鲁大学和哥伦比亚大学紧随其後分列第三和第四。宾夕法尼亚大学、加州理工学院、麻省理工学院、斯坦福大学和芝加哥大学并列第五。

加州理工学院和麻省理工学院比上年度榜单前进了两位，芝加哥大学上升了四位。去年的榜单中，哈佛大学独占鳌头。

该杂志称，威廉姆斯学院（Williams College）和安默斯特学院（Amherst College）是排名前两位文科大学，两所学院的半数以上学位是授予文科学生。

1985年以来，《美国新闻与世界报导》每年根据各大学提供的数据和调查结果编写大学排名榜。评选条件包括学费、注册总人数、录取率、平均新生保有率、毕业率、班级规模、SAT/ACT百分比等。

哈佛大学、耶鲁大学和普林斯顿大学成为“最有价值”大学排名的前三名。该排名基于他们在2012年全美大学排名榜中的位置以及2010-2011年度学生获得平均所需资金帮助的净申请成本。

全美大学排行榜以及分项榜单可点击链接：here。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。