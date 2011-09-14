李克强称对欧洲经济和欧元有信心

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
* 中国对欧洲经济和欧元始终抱有信心
* 继续把欧洲作为主要投资市场之一
路透北京9月14日电---中国国家副总理李克强周三表示,中国对欧洲经济和欧元始终抱有信心,未来会继续把欧洲作为主要投资市场之一.
李克强在北京举行一场论坛上并表示,中方将积极创造条件,进一步扩大同欧洲的贸易和投资往来.
"(中国将)进一步加强同欧洲各国在宏观政策制定、国际金融体系改革、全球经济及治理方面,加强沟通、协调和合作,"他说.
中国总理温家宝稍早在大连出席夏季达沃斯论坛时亦表示,要防止主权债务危机的蔓延和扩散,中国对欧洲债务问题愿意伸出援助之手,继续扩大对欧洲的投资.
近期欧洲主权债务危机升级,希腊国债违约疑虑加深,意大利债券收益率大涨,法国银行类股骤跌,也导致全球金融市场人气低迷.目前中国所持有欧元资产相当于全部3.2万亿美元外汇储备的四分之一.
李克强并表示,世界经济复苏中,不确定不稳定因素增多,一些国家主权债务危机风险还在上升,国际金融市场持续动荡,保持经济平稳及复苏的压力加大.
在此背景下,对于国内的经济环境,他认为,国内稳定物价调整结构、扩大就业任务艰巨.气候变化、粮食、能源资源安全、及重大自然灾害的挑战需要面对.
亚洲发展银行周三表示,受外部经济及固定资产投资放缓影响,调降中国2011年经济增速预估至9.3%,并调升今年全年通胀率至5.3%.
中国今年上半年国内生产总值(GDP)同比增长9.6%;1-8月社会消费品零售总额同比增长16.9%.(完)
--发稿 沈燕; 撰写 康熙泽; 审校 乔艳红
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
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