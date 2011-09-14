人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
* 人民币兑美元小幅反弹
* 海外美元强势未改,人民币短期或仍有震荡
* 人民币明显抗跌,显示升值趋势未完
路透上海9月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周三即期汇价小幅收涨.隔夜美元高位回调,今日人民币中间价随之开高,盘中汇价也基本围绕在中间价附近波动.
交易员认为,海外美元强势未改,人民币短期或仍有震荡,但在近期非美货币的弱势下,人民币明显抗跌,显示中期升值趋势可能仍未完结.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3964 6.3915 6.3990 6.3945 6.3982 6.3991
"今天买美元的力道有点强,现在成交和中间价也离的不远,...短期内(人民币)还是跟Global(国际)市场波动,但整个上升的趋势没有变,"上海一外资银行交易员称.
她还指出,今日中国总理温家宝有关欧洲债务问题的讲话,并没有太新以及更具体的内容,对短期内的汇市表现可能影响有限.
中国国务院总理温家宝表示,要防止主权债务危机的蔓延和扩散,中国对欧洲债务问题愿意伸出援助之手,继续扩大对欧洲的投资.[ID:nCN1963957]
东京汇市欧元周三跌向本周所及七个月低位,在希腊、法国和德国电话会议开始前,本已脆弱的风险胃纳遭澳洲通胀数据进一步打击.
以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3380/30 6.3290
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3900/20 6.3850
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水460点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3504元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 边竞/曾菱; 审校 张喜良
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