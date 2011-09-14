卡扎菲仍在利比亚 将集结部队--发言人

路透突尼斯9月14日电---卡扎菲发言人易卜拉欣（Moussa Ibrahim）周三称，卡扎菲仍在利比亚，并且精神状态良好，拥有强大军队的支持。

易卜拉欣通过信号时断时续的卫星电话告诉路透社：“这位领导人（卡扎菲）身体健康，情绪高涨……他当然在利比亚境内。”

“战斗远未结束，超出世界各国的想象。我们仍很强大，我们的军队也是如此……利比亚有大片地区在我们的控制下。我们正在集结部队。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。