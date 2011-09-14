中信证券IPO获七名基石投资者--IFR

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透香港9月14日电---据汤森路透旗下IFR周三报导,中国最大的证券公司--中信证券(600030.SS)设定香港IPO(首次公开发行)已锁定七名基石投资者,包括巴西投资银行BTG Pactual[BTG.UL]、新加坡的淡马锡[TEM.UL]以及中国社保基金.
IFR并表示,其他基石投资者还包括:对冲基金Och-Ziff Capital Management(OZM.N)、科威特投资局、以及美国的Waddell & Reed Financial(WDR.N).
IFR并称,中信证券的基石投资者承诺购入部份为9亿美元.
中信证券IPO规模达20亿美元,今日稍早IFR报导,其招股价区间为其A股价格13%的折让至3%的溢价.
中信证券A股今日收盘上涨1.57%至12.29元人民币.(完)
--编译 李珊珊; 审校 杨淑祯
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