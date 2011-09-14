* 法国,德国敦促希腊执行撙节计划

* 意大利政府的撙节计划获议会通过

* 对冲基金买入欧元和股票-策略师

* 道指收高1.3%,标普500指数上扬1.4%,Nasdaq指数收涨1.6%

路透纽约9月14日电---美国股市周三收涨逾1%,之前欧洲领导人再度显示出采取行动遏制欧元区债务危机扩散的迫切性.

一德国政府发言人称,德法两国领导人呼吁希腊"严格有效地"执行所有改革举措.

一位希腊官员称,希腊预计决策者将报告该国将按计划实现其目标,并获得避免债务违约所需的救助.

意大利总理贝鲁斯柯尼赢得有关撙节计划的信任投票,投资者的释然情绪升温.

对欧洲危机可能令该地区陷入衰退并拖累全球经济的担忧过去数周重创股市.诸如通用电气(GE.N)和其他工业股等通常因经济成长而受益的股票今日涨幅居前.

"我们关注全球对冲基金,至少短时间内,再度进行风险交易,将资金撤出美元,投向欧元和全球股市,"俄勒冈州D.A.Davidson & Co.的首席市场策略师Fred Dickson称.

市场人气稍早受到提振,因欧盟执委会主席巴罗索称将很快提出引进欧元区共同债券的选项,许多市场人士将欧元区债券视为缓和该地区债务危机的关键工具.

道琼工业指数收高140.88点,或1.27%,报11,246.73;标准普尔500指数收涨15.81点,或1.35%,报1,188.68点.Nasdaq指数上扬40.40点,或1.6%,报2,572.55点.

标普500指数自7月22日以来仍回落11.6%,当时市场刚刚拉开近期跌势的序幕.

美国财长盖特纳敦促欧洲领导人采取强有力的行动解决欧洲债务危机.盖特纳称,他们有采取行动的金融和经济能力.

通用电气收涨2.5%,报15.79美元.科技股涨幅居前,Nasdaq指数涨幅连续第三天超过道指和标普指数.

英伟达(Nvidia)(NVDA.O)跳升5.2%,报15.28美元.SanDisk Corp SNDK.O劲扬4.2%,报42.66美元.

戴尔DELL.O上扬3.3%,报14.86美元,一天前该公司董事会授权50亿美元的新股票回购计划.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约85亿股,高于约76亿股的去年日成交均值.

纽约证交所上涨个股和下跌个股的家数比约为11:4,Nasdaq市场约9:3.

投资者对今日公布的美国经济数据基本反应冷淡.8月零售销售持平,7月企业库存小幅增长,但增幅不及预期,暗示公司在第三季初对需求持谨慎态度.(完)

--编译 母红;审校 李军

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。