15日盘前分析：反弹仅是弱势回抽

昨日沪综指盘中最低下探2439.37点，与年内低点2437.68点仅差两点，尽管股指午後在石化双雄、地产等权重股带动下回升翻红，但是昨日反弹仅仅属于技术上的弱势回抽，大盘後市探底格局并未发生变化。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日沪综指盘中最低下探2439.37点，与年内低点2437.68点仅差两点，尽管股指午後在石化双雄、地产等权重股带动下回升翻红，但是昨日反弹仅仅属于技术上的弱势回抽，大盘後市探底格局并未发生变化。

笔者认为，经济放缓的中期趋势不会改变，这对市场信心构成明显制约，同时外围市场波动可能会加速恐慌心理的释放。而短期在通胀持续高企的情况下，又很难指望货币政策松动带来投资放量。因此，建议投资者继续保持谨慎心态。

未来一段时间，A股还要经受不确定性的考验，市场的浮躁心态仍然明显，单纯依靠权重股护盘的行为只能加快资金出逃的速度。只有扎实的企业盈利增长，才是最稳定的上涨基础。

消息面，消息人士向记者表示，部分银行日前收到监管部门下发的风险防范工作通知。通知提出，金融机构要高度警惕近期网络借贷、民间借贷和小额贷款公司等领域凸显的风险，银行业金融机构要筑牢防火?。该人士表示：“对部分融资性担保公司和小额贷款公司从事高息揽储和高利贷等违法违规行为，监管部门将严厉惩办。”

另外，据媒体报导，欧盟委员会主席巴罗佐14日在欧洲议会于法国斯特拉斯堡举行的会议上，呼吁欧盟成员国尽快批准7月21日达成的第二轮希腊援助计划。巴罗佐称，欧盟委员会将很快出台发行欧元区统一债券方案。欧盟委员会将在未来数周内针对内幕交易、市场操纵与金融交易税等提出新的立法建议。（完）

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