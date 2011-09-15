中国股市盘前看点--9月15日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--世界经济论坛2011年新领军者年会(亚洲"夏季达沃斯")至周五

--2011年EUROFI金融论坛(至9月16日)

--欧元区8月通胀数据终值和第二季就业;美国8月CPI、一周初请失业金报告等

--美联储主席贝南克以及理事塔洛鲁讲话

**宏观经济及政策面**

--中国国家发改委副主任张晓强周三称,从下一步的发展趋势来看,中国能够保持物价基本稳定.虽然管理通胀预期有难度,但不认为中国的货币政策会出现调整.

--对于中国日渐火爆的民间借贷,监管力度正在不断加强;中国证券报周四报导,部分银行日前收到监管部门下发的风险防范工作通知,提出金融机构要高度警惕近期网络借贷、民间借贷和小额贷款公司等领域凸显的风险,银行业金融机构要筑牢防火?.

**重点行业和公司**

--发改委近日下发通知,决定扩大再制造产品的种类和范围,继续组织开展再制造试点,并给予必要的资金和政策支持.这将在一定程度上利好已经涉足再制造领域的A股上市公司.

--长江电力(600900.SS)公告称,其控股股东中国三峡集团7月以来已累计增持1亿7,018.2万股,未来仍会择机增持.

--北汽福田(600166.SS)公告称,拟非公开发行不超过7亿股,募集不超过50亿元人民币资金投入多功能车技术改造项目等项目,此次发行价格不低于7.12元/股.

**海外动向**

--美国股市周三收涨逾1%,之前欧洲领导人再度显示出采取行动遏制欧元区债务危机扩散的迫切性.道琼工业指数收高140.88点,或1.27%,报11,246.73.

**关键点位**

--沪综指下档重要支撑位于前期低点2,437附近.(完)

--整理 周晓峰; 审校 丁淑琴

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