注意美元不跌了 当心「猪羊变色」效应--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月15日出版的当期「老谢开讲」专栏)

在欧债危机、希腊岌岌可危、德国准备放弃希腊等令人惊悚新闻中，最近一则来自欧洲的小新闻，却引来各方热烈讨论，那就是一位中国富商斥资一千万美元，在冰岛买下三百平方公里的土地，因而大家热烈讨论着。

**中资买冰岛引起广泛讨论**

中资买冰岛成了热门话题，二ＯＯ八年金融海啸後，冰岛经济遭到重创，有人戏称，台湾政府应把冰岛这个只有三十二万人口的小国家买下来，因为买冰岛等于是买主权，但这个买下冰岛的不是台湾人，却是来自中国、在富比世中国富豪排行榜排名第一六一名，资产总值达八．九亿美元的中国地产商黄怒波。

中国富商斥资一千万美元，买下冰岛三百平方公里土地，以冰岛全国十．三万平方公里的面积来算，三百平方公里等于是冰岛Ｏ．三％的土地。目前这个案子尚待冰岛政府批准，但是黄怒波的中坤集团却打响了知名度。黄怒波扬言再斥资一至二亿美元在冰岛打造度假胜地，这个说法获得冰岛总理格里的力挺。他认为黄怒波的计画，凸显冰岛与正在崛起的中国加强联系，显然对黄怒波冰岛买地计画表示支持。

中国富商冰岛买地，凸显了几个重点：一是国家经济遭到重大撞击後，通常都很难回复，像日本资产泡沫戳破後，陷入失落二十年。金融海啸前後，冰岛与杜拜都遭到重击，冰岛股市从八千九百多点，到如今徘徊在五、六百点，冰岛立志要成为以投资银行挂帅的金融大国，不料却铩羽而归，总理呼吁冰岛人回家捕鱼。杜拜则是泡沫吹太大，也陷入长期不振。这次欧猪五国若不能好好处理国债问题，恐怕会陷入漫长且困难的调整。

二是全球资产「价值」出现了极重大的变化，这其中最具代表性的，是商品原物料行情大涨，像黄金从一九九九年二五一．九五美元涨到九月八日的一九二三．七美元，足足大涨六六三％。白银若从三．五美元起算，涨到四十九．八四五美元，十年来也大涨十三倍之多，其他如铜价涨到一万美元以上。油价若从十美元左右涨到Ｏ八年的一四七．二七美元，涨幅也是很可怕。

商品原物料价格飙涨，源头是美元弱势，从二ＯＯＯ年以来，美元跌跌不休，黄金开始成为避险标的，白银也被看上。从Ｏ八年金融海啸，到这回美债、欧债风暴，全球避险意识上升到最高点，全世界的资金几乎都往同一个方向去。

除了黄金等成了避险最佳投资标的外，各国货币中，日圆与瑞士法郎也在避险资金推升中，频频写下历史新高纪录。瑞士法郎兑美元一度狂升到Ｏ．七Ｏ七，最近瑞士政府乾脆宣布瑞郎与欧元在一．二欧元挂钩，瑞士政府这个举动，很可能为後续的「货币战争」带来新的引信。像日本政府就急得如热锅上的蚂蚁，因为日本经济已经失落二十年，但是日圆兑美元竟然创下七十五．九八的历史最高价，日圆升不停，大大影响日本产业出口竞争力。

资金最大集中地则是在债券。目前全球股市本益比已跌到历史相对低点，但是拥有资金的人宁可停泊在债市，却不愿把钱投入股市。八月美国债信评等遭到标准普尔调降，从三个Ａ降级为两个Ａ，理论上，美债降级，美债殖利率会上扬，美元会重挫，但是结果竟然相反。

美债殖利率在美国债信评等调降後，频频创下历史新低价，其中两年期债券孳息跌到Ｏ．二％以下，十年期公债殖利率跌到一．九九％，三十年期殖利率只有三．六％，美债殖利率跌到比金融海啸前更低的水准。这显示美债信遭调降，但是钱仍逗留在美债。

**美元重新展现多头架式**

钱留在美债上面，也让美元指数意外没有再创新低。去年十一月四日Ｆｅｄ主席柏南克宣示第二波量化宽松货币政策（ＱＥ２），当时美元指数写下七五．六三一的新低，此後美元指数一度反弹到八一．四四四。今年五月，美元指数又跌到七二．七Ｏ一，此後半年美元反覆打底，美元指数力守七三．五，最近欧债压力加大，欧元、英镑也跟着下跌压力大，美元反而受迫升值，九月十二日最高来到七七．七八四。其中，九月九日美元指数大涨，一记长红突破年线反压，美元重新展现多头架式，这很可能是资产配置中最具关键的变化。

过去十年来，看衰美元几乎成了共识，国际知名的经济大师，没有一个人看好美元，但如果把美元指数拉长来看，美元指数在Ｏ六年最低跌至七Ｏ．六九八之後，美元已经五年没有再创新低了，全世界没有人看好美元，可是美元却千锤百炼反覆筑底，这似乎有两层意义值得去探讨。

一个是欧洲危机扩大，避险意识再起，美元又成了避险醒目标的。Ｏ六、Ｏ七年，全球经济大好，美元被看衰，当时低息的日圆与美元成为套利工具，资金追逐高回报的澳币、纽币、巴西币。但是金融海啸袭来，那些追逐高息货币的热钱铩羽而归，热钱又回流美元体系，金融海啸袭来，美元指数一度上升到Ｏ九年的八九．六二四，一直到美国祭出量化宽松货币政策，美元才正式到顶。

这次欧债问题愈演愈烈，若德国把希腊推出欧元区，可能又造成另一次利差交易的热钱转向，美元可能再次出现类似Ｏ八、Ｏ九年大涨的模式，成为避险新宠儿。此时，因为美元弱势上涨的商品可能猪羊变色，出现转向的变化。

二是美元一向有涨五年跌十年的惯性定律，一九八五年广场协议之後，美元指数写下历史新高的一六四．七二，再跌到一九九五年左右，美元指数小破八十。到了Ｏ一年恐怖攻击前，美元指数又涨到一二一。此後美元又进入下跌十年周期，美元指数似乎进入了长线多空的「拐点」。也就是说，在大家都看衰美元的情况下，美元悄悄显露出多头的气势。

**亚洲房地产逐渐进入泡沫状态**

九Ｏ年代，美元指数触底後，美国科技产业出现十倍速成长的年代，美国国力到达最巅峰，二ＯＯＯ年前後，美国道琼指数涨到一四一九八点，而那个时候，黄金一盎斯跌到二五一．九五美元。拿道琼指数的最高价与黄金最低价来比，道琼指数是一盎斯黄金的五十六．三五倍，如今两者的比值缩小到五．七七倍，显示金价已到了登峰造极的价位。

在美元衰败的十年里，商品是最大赢家，黄金涨势惊人，白银更可观，白金、钯金、镍等贵金属涨幅也很可观，几乎所有商品都对弱势美元涨价。这是因为商品交易以美元计价，加上各国救经济印钞票，黄金几乎成了避险标的。

另一方面，新兴市场的崛起，二ＯＯＯ年以後，「BRICs」的金砖四国成了地球上最具成长爆发力的国度，这四个国家经济翻了好几番，中国摇身一变成为世界第二大经济体。在美国经济陷入调整中，新兴市场取代美国，成了世界经济成长的新动力。

三是全世界钞票愈印愈多，而在黄金等商品涨势惊人之外，亚洲除了日本外，大多数国家房地产都大幅上涨，中、港、星、台政府都有压抑房价的新政策。瑞士信贷董事总经理陶冬博士透露，他有一位朋友在美国内华达州买了一幢十五万美元的豪宅，出租回报率可达一Ｏ％，但用这个钱在上海置产，只能买到一间厕所。

这意味了亚洲房地产奔驰了十几年，已逐渐进入泡沫状态，反而是美国房地产很多地方从金融海啸後跌下来已跌掉六成以上，相对来看，美国房地产目前是处在相对低的位置，就和中国富豪在冰岛购地一般，假如他用一千万美元可以买到冰岛Ｏ．三％土地，那麽以此类推，用台湾的部分外汇存底就能买下整个冰岛，可以看出冰岛的资产价值是便宜的。

除了冰岛外，正在积极处理资产变现的希腊，目前恐怕也有很多物美价廉的资产，就如同受到欧债危机困扰的欧洲银行股，像法国兴业银行，假如从海啸前高点起算，股价已跌掉九成，欧债危机愈演愈烈，欧洲也将出现很多廉价的资产。

以二Ｏ一一年这个时点来看，像黄金已涨了十年，金价已涨了六倍多，尽管各国宽松经济，大印钞票，但黄金基期已高，商品原物料大致都涨了十年。假如未来全球经济向下走，那麽包括石油，或是作为工业生产原材料的软商品、硬商品，理论上，应该是易跌难涨的格局。

还有这些年成为避险货币的瑞士法郎、日圆，或是利差交易狙击的澳币、纽币、巴西里耳，甚至可能接替瑞郎的瑞典克朗、挪威克朗或新加坡币，已被避险资金推得太高，长期来看，风险不低。这些都是高基期货币。

而亚洲居高不下的高房价，也都是高基期的产物，以目前中国极力紧缩货币政策的发展来看，中小企业融资问题浮现，中国中小企业岌岌可危，这是危机的第一个讯号，还有地方债问题出现冲击银行体系，最後要看房地产能不能撑得住。

一旦中国房地产跌下来，亚洲的房地产可能出现很大的反转压力。过去几年，中、港、台三地房价高度比价连动，未来中国房地产如果从量缩价稳到量缩价跌，香港与台湾的房地产将出现新的调整。

**不可忽视美国经济再起能力**

过去房地产是区域的价格，未来将全球比价，就像日本在一九九Ｏ年代房地产大跌後，日本房地产已出现回报率达六至七％的高报酬，日本房地产相对有吸引力。

美国在金融海啸後，房价普遍腰斩，除了大都会精华区，美国房地产价格愈来愈合理。这次欧债危机，也可能使房地产出现大调整，届时房价跌深後，也将吸引买盘介入。到时候涨幅很大的亚洲房地产，恐怕有较大回档压力。

还有一个千万不可忽视的，是美国经济再起的能力。不论是美元、美股，或是美国国力，已经被唱衰很久了，但若以今年全球股市到九月九日为止的表现来看，最弱势的欧洲股市跌幅都逾二Ｏ％，其中义大利跌三Ｏ．五％、德国跌二四．九％、法国跌二一．八二％、中国的上海股市跌一一．Ｏ二％、深圳股市跌二Ｏ．六四％、日本跌一四．六八％、韩国跌一一．七五％，但美国道琼指数只下跌五．Ｏ六％，那斯达克下跌六．九七％，在全球主要股市中的表现，美股表现相对强势。

今年ＩＴ产业出现很多专利诉讼，美国其实掌握了最大优势，在进入新一轮的网路世界，美国竞争力更是无人能出其右，千万不要看衰美国！

目前欧债危机四起，全球投资者人心惶惶，但是长线投资已开始出现质变与量变，卓越的投资家此时应逢高出脱已经涨了十几年的高基期标的，回头找找，那些被弃置一旁、却由谷底回升的好标的。(完)

--整理 李盈茜/林高丽

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

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