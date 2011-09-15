欧盟警告信贷紧缩危机迫近

* 欧盟官员就系统危机风险向各国财长发出警告

* 穆迪调降法国兴业银行和法国农业信贷银行评级一个级距

* 巴罗索有关欧元区共同债券的提议提振市场

* 盖特纳呼吁欧盟采取进一步努力解决危机

* 德法两国领导人要求希腊遵守计划

路透波兰弗罗茨瓦夫/巴黎9月14日电---根据路透周三获悉的文件,欧洲各国财长被秘密警告,因欧元区主权债务的"系统性"危机向银行业扩散,信贷紧缩有复发的危险.

在一份为周五和周六在波兰举行的财长会议而准备的报告中,欧盟一些高层官员表示,欧元区17国面临由主权债务、银行融资和经济负增长构成的恶性循环.

"今年夏天,主权债务市场的紧张形势愈演愈烈,银行业融资风险越发增大,多个市场和国家受到波及,这场危机已经变成为系统性危机,"颇有影响力的欧洲经济暨财政事务理事会称.

"应该进一步增强银行的资源,"这份报告在措辞上呼应了国际货币基金组织(IMF)的说法,後者呼吁采取紧急行动充实银行业资本.

在德国、法国和希腊领导人就避免希腊违约召开至关重要的电话会议之际,此报告突显了欧洲决策者面临重振信心的挑战.如果希腊违约,那麽可能引发全球金融动荡.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)下调法国两大银行--法国农业信贷银行(CAGR.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)的债信评级,并称由于再融资环境恶化,其对这两家银行融资和流动性状况的担忧加剧.

此外,该评级机构还将法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)评级置于可能调降的复评名单,称该行的盈利能力及资本基础,对支撑该行的希腊、葡萄牙和爱尔兰风险敞口提供了足够的缓冲.

欧元和欧洲股市稍早受到欧盟执委会(European Commission)主席巴罗索讲话的提振.巴罗索称,执委会将很快提出发行欧元区共同债券的选项,尽管此提议面临来自德国的强烈反对.

许多投资者认为联合发行债券是最佳的脱困之策,因为这将使欧洲最强劲的经济体对较弱国家肩负起相关责任,从而安抚市场.

但是,该设想在北欧国家遇到强烈的政治阻力,这让欧元区共同债券的推出变得遥不可及.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索在欧洲议会演讲时,恳请欧盟,特别是欧元区17国,应该更紧密团结合作,他说唯一停止金融市场负面循环的方法,就是更深度的整合.

巴罗索称:"今天我在此证实,执委会很快将提出实施欧元区共同债券的选择方案.某些方案可以在现行条约规定下执行,其他方案则需要修改条约才行,"

但他亦指出,即使欧元区共同债券未来得以发行,这也不会立即完全解决欧债危机,可能只是一项全面计划的组成部分.

在美国对欧洲看上去无力阻止债务危机蔓延表示担忧後,中国也表达了类似忧虑;而印度和巴西官员则称,主要新兴经济体正讨论增持欧元主权债券.

美国财长盖特纳敦促欧洲领导人采取更加有力的行动,解决这场正在升级的危机,并表示他们相应的经济和财政能力.

法国发表声明称,德国总理梅克尔与法国总统萨科齐敦促希腊总理帕潘德里欧执行撙节措施,以达到财政目标.欧盟和IMF高级调查员周一抵达雅典检查希腊先对救援协议的执行情况.

"尽管近期有各种传言,但各方均强调希腊将留在欧元区,"希腊政府发言人Ilias Mossialos在持续25分钟的电话会议後表示.

一名希腊官员在会後称,在上周末宣布最新撙节措施後,希腊现在预计欧盟/IMF/欧洲央行将报告称该国可望达成2011-12年度预算目标.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示,发行欧元共同债券需要对各成员国的财政和经济政策实施更深入的监督.每个国家都须对此进行充分辩论.

德国财政部一位发言人重申德国反对这一设想,但表示等待相关提议.

欲浏览欧元区债务危机相关图表,请点选:(r.reuters.com/hyb65p)

**阻止危机蔓延**

中国和美国均表示,担忧欧元区各国政府可能失去对债务危机的控制.

中国国务院总理温家宝表示,中国愿意对其最大贸易夥伴伸出援助之手,但补充称欧洲必须防止危机蔓延.

"现在值得注意的是,要防止主权债务危机的蔓延和扩大,"温家宝周三说,对希望中国购买更多欧元区政府债券的请求作出明确回复.

中国国营媒体表示,欧盟应该通过给予中国市场经济地位来报答中国帮助其解决债务危机.

一位资深印度官员则表示,巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的财长在9月22日于华盛顿会面时,将讨论一份巴西建议增持欧元区债券的提案.

但希腊副财长表示,尽管有邀请这些国家买进短期希腊债券,但他们兴趣缺缺.

信贷市场反映的希腊债务违约可能性为90%,因此意大利五年券在周二标售时,市场要求的风险溢价是意大利加入欧元区以来的最高.

意大利总理贝鲁斯柯尼所领导的政府赢得国会对540亿欧元撙节计划的信心投票,国会稍晚将做出最後决定.但此举对阻止有关意大利是否能够控制其债务的疑虑几无帮助.

希腊、爱尔兰和萄葡牙全都接受欧盟/IMF的纾困案,但许多人认为意大利太大,难以对其救助.(完)

--编译 郑茵/许娜/程琳/王兴亚/戴素萍;审校 张涛

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