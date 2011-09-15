国家海洋局监测显示渤海溢油事故现场仍有油花油带--新华

路透北京9月15日电---中国国家海洋局北海分局9月7日至13日继续开展蓬莱19-3油田溢油事故海洋环境监视监测显示,目前C平台附近仍有间歇性油花溢出.

新华社周四援引国家海洋局监测结果显示.C平台附近有间歇性油花溢出,最少每分钟3个,最多每分钟200个,无明显规律,平均每天溢油量约为3.6升.

同时,7日至13日C平台附近每天上午发现小范围油带,一般为1至2条,最多时5条,面积一般为0.06平方公里左右,当天均得到及时清理.7天累计清理回收C平台附近海底油基泥浆5.656立方米.

6月初,中海油(0883.HK)母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.

中国国家海洋局9月2日责令蓬莱19-3全油田停止回注、停止鉆井、停止油气生产作业.中国国务院此後要求彻查渤海溢油事故原因,依法追究责任,并要立即部署开展海洋石油勘探开发安全生产检查,严格控制渤海海域新上石化项目. (完)

--发稿 谢衡; 审校 黄凯

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