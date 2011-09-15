监管层要求金融机构警惕民间借贷等领域风险--报载

路透上海9月15日电---对于中国日渐火爆的民间借贷,监管力度正在不断加强;中国证券报周四报导,部分银行日前收到监管部门下发的风险防范工作通知,提出金融机构要高度警惕近期网络借贷、民间借贷和小额贷款公司等领域凸显的风险,银行业金融机构要筑牢防火?.

报导并引述消息人士称,对部分融资性担保公司和小额贷款公司从事高息揽储和高利贷等违法违规行为,监管部门将严厉惩办.

消息人士还指出,监管部门也在警惕担保乱象向融资性担保行业扩散,已加大力度、加快进度、合理分类、重点解决,建立处置预案.监管机构将尽快整治融资性担保公司从事非法吸存、非法集资和高利贷等违法违规问题,积极做好打击和处置非法集资有关工作.

中国银监会日前发文在列举"人人贷"的七大问题和风险同时,要求银行业金融机构务必建立与人人贷中介公司之间的"防火?",严防民间借贷风险向银行体系转移.(完)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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