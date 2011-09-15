管理通胀预期有难度--发改委副主任

* 中国能保持物价基本稳定

* 今年全年通胀4%偏"右"

* 不认为货币政策会出现调整

* 高度关注QE3

路透北京9月15日电---中国国家发展改革委副主任张晓强周三称,从下一步的发展趋势来看,中国能够保持物价基本稳定.虽然管理通胀预期有难度,但不认为中国的货币政策会出现调整.

发改委网站援引张晓强在夏季达沃斯接受记者采访时并称,"4%左右"的通胀管理目标是今年全国人大审议批准的目标,全年的数字可能要到"右"了."具体'右'到什麽程度,我还不好说."

在被问及通胀高企是否意味着中国货币政策会出现调整时,张晓强表示,"我没有这样的理解".

他分析称,价格调控不利因素包括促成通货膨胀的流动性过剩、输入性通胀等因素客观存在;一些要素成本也有上升压力,这都增加了管理通胀预期的难度.

中国8月CPI同比涨幅较上月创下的37个月新高回落至6.2%,显示通胀压力略有缓和.分析师表示,调控政策持续生效及翘尾因素影响,有望推动CPI年内续降,但由于新涨价因素未见回落,物价上涨压力并未得到根本缓解.

**高度关注QE3**

张晓强表示,如果美国继续实施QE3,会造成全球通胀压力的进一步加大,所以要把管理好通胀预期放在优先位置,需要高度关注QE3(第三次量化宽松).

对于欧美经济局势,他表示,从个人来看,认为国际社会通过加大协调和共同努力,措施得当,是可以避免"二次探底"的.

此外,对于3.2万亿美元的外汇储备如何更有效地使用,张晓强表示,只要是海外投资切实需要的,用向合理的,在企业购汇方面的便利化程度正在不断地提高.

同时,目前央行和国家外汇管理局也在积极地安排国家的外汇储备,通过商业银行,支持企业"走出去".并在有条件的情况下利用外汇储备,能够更多地进口一些海外重要的大宗商品,或者锁定一些资源.(完)

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--发稿 邵晓忆; 审校 丁淑琴/黄凯

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