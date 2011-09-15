中国官媒呼吁欧盟尽快承认中国市场经济地位

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透北京9月14日电---新华社周三评论文章称，中国在欧洲债务危机显现时伸出援手，但後者在承认中国完全市场经济地位问题上裹足不前，缺乏应有的诚意与公平之心。
中国国务院总理温家宝周三在达沃斯论坛演讲时，也呼吁欧洲承认中国完全市场经济地位。该地位将有助于中国应对欧洲反倾销措施。
中国曾多次敦促欧盟承认中国市场经济地位，欧盟则称中国必须先达到一系列技术标准，方可获得市场经济地位。
新华社评论文章指出，全球金融危机和欧洲债务危机爆发後，中国购买了一些欧盟成员国的国债，紧急关头施以援手。
“但欧盟在承认中国完全市场经济地位问题上裹足不前，没有表现出应有的诚意与公平之心，实在令人遗憾。”
文章批评欧盟在玩拖延战术，以“贸易公平”之名行保护主义之实，到头来对欧盟也不利。
文章指出：“早日承认中国完全市场经济地位，是欧盟当前应该认真考虑的决断。”
“所以，早一天承认，就能多体现一分诚意，表达世界经济高度依存中的夥伴之谊。”（完）
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