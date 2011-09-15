香港《经济日报》：法德政府迟钝加剧银行危机

（9月15日社评）

评级机构穆迪昨调低两间法国银行评级,法国央行总裁认为相对是好消息,因评级只轻微下调.这充分暴露法德领导人欠缺政治领导力解决欧债问题,又低估欧洲银行已深陷危机,随时引爆另一场环球金融风暴.现时欧洲火头已不只是欧猪国债务问题,由此触发的欧洲银行危机亦急速恶化.银行危机除令欧债及欧洲经济雪上加霜外,更可能引爆环球信贷紧缩的灾难.欧洲银行尤其法德两大国的金融机构,因手持巨额希腊及其他欧猪国国债,已出现摇摇欲堕,昨天穆迪下调法兴及法国农业信贷银行评级,只是法德银行被降级的开端.欧洲股市早已暴露法德银行问题的深重,与6月底的股价相比,法兴股价已暴挫六成,法巴则大跌50%,德国银行亦蒸发45%.股价急跌,反映投资者已对法德银行投不信任票.

更严重而冲击欧洲银行的是存款外逃,希腊银行来自其他金融机构存款,相比去年初急降三分一,德国类似的银行存款在同期亦减少12%,法国减少6%,美国的银行及货币基金近期更纷纷缩减其欧洲存款.存款流失令银行存贷比率上升、资本充足率下降,促使银行收紧信贷,此势将进一步打击欧洲经济.部分欧洲银行短期周转甚至已现困难,欧央行今天要向两间欧元区银行贷出美元解困.欧洲银行信贷紧张及股价急挫,将令欧洲债务问题加重、欧洲经济下挫,此又将进一步打击外界对欧洲银行的信心.此恶性循环一旦导致外国对欧洲银行的不信任,或欧洲银行间的不信任,便会爆发严重的信贷紧缩,欧洲银行系统面临崩溃,全球的资金亦会被急速抽紧,各国银行因持欧洲银行债务面临重大亏损,可能掀起如雷曼倒闭般的金融海啸.

然而,希腊等欧猪国债务危机不断恶化,正因欧盟尤其德法领导人欠缺政治意志及果断领导力,只图将危机拖得一时就一时,令欧债问题恍如无人驾驶般直堕深渊,才引爆欧洲银行此另一重大火药库,加剧欧洲经济衰退、金融崩溃的危险.欧洲领导人若还不改变敷衍塞责态度,那才是欧债、欧洲银行危机的核心致命伤,全球将陪他们付出沉重代价. (A03)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。