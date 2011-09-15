发改委扩大再制造产业试点 利好汽车和机械机电类公司

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透上海9月15日电---中国国家发展和改革委近日下发通知,决定扩大再制造产品的种类和范围,继续组织开展再制造试点,并给予必要的资金和政策支持.这将在一定程度上利好已经涉足再制造领域的A股上市公司.
其中,扩展试点内容和范围包括适当扩大汽车零部件再制造产品范围,继续开展发动机、变速器等产品再制造等;
中国证券报周四援引业内人士指出,受惠公司包括汽车整车与零部件制造厂商江淮汽车(600418.SS)和潍柴动力(000338.SZ);以激光设备为核心业务的大族激光(002008.SZ);以及中联重科(000157.SZ)、徐工机械(000425.SZ)、柳工(000528.SZ)、三一重工600031.SZ等多家工程机械类企业.
通知还指,发改委还将给相关项目建设必要的资金支持,对纳入国家试点单位的再制造企业,给予包括信用贷款在内的多元化信贷支持,并优先将成熟的再制造技术、工艺、设备和产品纳入国家鼓励的相关名录.
此外,发改委、财政部已会同有关部门组成《再制造产品目录》编制小组,将根据试点情况,把符合新品标准、规模化生产的再制造产品纳入目录,享受相应的优惠政策,并且鼓励政府机关、事业单位优先采用再制造产品.
国家发改委年初表示,"十二五"(2011-2015年)期间,中国将促进再制造产业快速发展,推动循环经济形成较大规模,以助节能减排.(完)
欲查看发改委通知全文,请点击链接(here).
--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴
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