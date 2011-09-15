温家宝：有质量的经济增长应是较低通胀率的可持续增长

路透北京9月15日电---针对何为经济"有质量的增长",中国国务院总理温家宝在夏季达沃斯论坛和企业家座谈时解释称,有质量的增长应当是有一定的发展速度、有比较低的通货膨胀率、可持续的增长.

新华社报导援引温家宝并表示,有质量的增长应是全面、协调、可持续的增长.对于中国来说,就是要着力解决地区发展不平衡、城乡发展不平衡的问题,并且使经济与社会协调发展.

"既不使经济出现大的起落,又使通货膨胀控制在可承受的范围内,这一点在当前显得尤为必要,因为我们面临着比较大的通胀压力,"他指出.

尽管中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,较上月所创新高回落,但目前物价上涨压力并未根本缓解,尤其是8月CPI和PPI环比仍上涨,且新涨价因素亦在持续发酵.

温家宝认为,有质量的增长必须进一步推进科技体制改革,使企业真正成为研发和创新的主体;同时,亦应是低碳、绿色和环保的增长,以减轻人口、资源、环境对经济发展的压力.

另外,保证有质量的增长还应惠及民生,中国未来一方面应重点加快提高中低收入者的收入,调节高收入阶层的收入;另一方面,也要建立和完善社会保障制度,包括失业、养老、医疗等社会保障.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴

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